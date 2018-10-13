الأمن الإيراني يقضي على خلية مسلحة في كرمانشاه غربي البلاد

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، السبت، عن القضاء على خلية تابعة لجماعة إرهابية انفصالية عند حدود البلاد الغربية.

وأفادت الوزارة في بيان بأنه بفضل إجراءات كوادر الأمن المحترفة في الدائرة العامة في كرمانشاه، رصدت خلية إرهابية كانت قد دخلت الحدود الغربية واستقرت في المنطقة، مؤكدة مقتل اثنين من المسلحين في اشتباك.

وأضافت أن قوات الأمن ضبط عدة أسلحة وقنابل يدوية ومعدات حربية ووثائق متعلقة بالتنظيم.

وأشار البيان إلى أن هذه الوثائق تثبت دعم دول عربية للأعمال الإرهابية داخل البلاد، كما أن المخطط العملي لهذه الخلية يشير إلى أنها كانت تعتزم القيام بعدة عمليات في محافظة كرمانشاه.

المصدر: فارس