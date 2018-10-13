كندا تساهم في سد عجز ميزانية الأونروا

قالت وزارة الخارجية الكندية في بيان، إنها بصدد تقديم مساعدة مالية طارئة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) .

وذكر البيان أن أوتاوا ستقدّم للأونروا 50 مليون دولار كندي (33 مليون يورو) على مدى عامين، وأضاف البيان: "القسم الأكبر من هذه المساعدة سيخصص لتلبية الاحتياجات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والمعيشة لملايين اللاجئين الفلسطينيين ولاسيما النساء والأطفال".

أما القسم الآخر فسيخصص، بحسب البيان، لتوفير "مساعدات طارئة حيوية لأكثر من 460 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا ولبنان".

كما أعلنت الحكومة الكندية أنها ستقدم مساعدة أخرى بقيمة 12,5 مليون دولار إلى المنظمة غير الحكومية "رايت تو بلاي إنترناشونال" التي ستعمل بالتعاون مع الأونروا على إنشاء "قاعات تدريس آمنة وشاملة بالإضافة إلى تدريب المعلمين على دمج منهجيات تتمحور حول أغراض الأطفال".

وأوضحت أوتاوا أن تمويلها يهدف أيضا إلى "دعم الجهود المستمرة التي تبذلها الأونروا لتعزيز حيادية أنشطتها وموظفيها، ومعظمهم من اللاجئين الفلسطينيين".

وتعاني الأونروا أزمة مالية حادة بعد أن امتنعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا العام من دفع حصتها في تمويل الوكالة والتي تقدر بأكثر من 500 مليون دولار وأوقفت بالكامل دعمها المالي للوكالة الأممية.

وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949 في أعقاب إعلان دولة إسرائيل التي شردت الفلسطينيين وأجبرتهم على اللجوء إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ودول الجوار، ومن أهداف الوكالة تقديم برامج الإغاثة المباشرة وتوفير العمل للاجئين الفلسطينيين.

المصدر: "رويترز"