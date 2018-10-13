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هبوط طائرة ألمانية اضطراريا في جنيف بسبب دخان

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هبوط طائرة ألمانية اضطراريا في جنيف بسبب دخان
AFP PATRIK STOLLARZ
طائرات شركة لوفتهانزا الألمانية - أرشيف
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هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة  لوفتهانزا الألمانية، من طراز Bombardier CRJ900 وهي في طريقها من ميونيخ إلى جنيف، اضطراريا اليوم في جنيف، بسبب ظهور دخان في قمرة القيادة.

وقالت محطة البث السويسرية RTS، إن الحادث لم يسفر عن إصابة أي من الركاب وأفراد الطاقم.

ونقلت المحطة، عن ممثل الخدمة الصحفية في جنيف قوله، إنه جرى إجلاء الركاب من الطائرة البالغ عددهم 42 شخصا، بسرعة ودون أن يصاب أي منهم بأذى.

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وأضاف: "شعر الموجودون في قمرة الطائرة، برائحة احتراق سلك كهربائي في حوالي التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي عند اقتراب الطائرة من جنيف. وعلى الفور سمحت المراقبة الأرضية في المطار، للطائرة بالهبوط بسرعة وتم إجلاء الركاب من خلال مخارج الإجلاء في حالات الطوارئ. وسحبت الطائرة إلى موقف خاص لفحصها وتحديد أسباب الدخان.

المصدر: تاس

 

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