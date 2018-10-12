طائرة هندية تصطدم بجدار المطار أثناء إقلاعها!

أجبرت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الهندية على الهبوط الاضطراري في مومباي بعد أن اصطدمت بجدار أثناء إقلاعها، ما ألحق أضرارا بالطائرة.

وقالت شركة الطيران الوطنية الهندية، في بيان لها، إن طائرة بوينغ 737 أقلعت من مطار تريشي في جنوب الهند متوجهة إلى دبي، في وقت مبكر من يوم الجمعة، دون أن تلاحظ أنها ضربت الجدار الخارجي للمطار، ولحسن الحظ، رصد مسؤولو المطار الاصطدام واتصلوا بقائدي الطائرة.

Miraculous escape for a Dubai bound Air India flight carrying 136 passengers. Watch #ITVideo to know more

More videos: https://t.co/MhGElHQHs1pic.twitter.com/7gtH1BK52b — BelieveInYourself😎 (@sethu1215) October 12, 2018

وتم تحويل وجهة الطائرة إلى مومباي حيث هبطت بسلام، رغم تعرضها إلى بعض الأضرار، كما تم إيقاف الطيارين عن العمل في انتظار استكمال التحقيقات.

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو جزءا من جدار المطار بقياس حوالي 5 أقدام وقد تحطم بالكامل بسبب الحادث، فيما أظهرت صور أخرى فجوة كبيرة أسفل الطائرة جراء الاصطدام.

Air India diverts flight to Mumbai after freak accident in Tamil Nadu



https://t.co/Ip4hjE5ppvpic.twitter.com/Bs35Fj2HnG — Newsd (@GetNewsd) October 12, 2018

المصدر: RT