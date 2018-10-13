 
مباشر

البنتاغون يعلن عن اختراق لسجلاته كشف هوية موظفيه

أخبار العالم

البنتاغون يعلن عن اختراق لسجلاته كشف هوية موظفيه
Reuters
البنتاغون- أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kx4g

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أنها تحقق في خرق إلكتروني لبعض سجلات السفر الخاصة بها أدى إلى كشف معلومات شخصية عن موظفيها.

وقال المتحدث باسم البنتاغون اللفتنانت جوزيف بوتشينو، الجمعة: "الخرق حدث في 4 أكتوبر الجاري، واستهدف معلومات تتعلق بالهوية الشخصية، بعدما تم اختراق موقع متعهد تجاري متعاقد مع البنتاغون".

إقرأ المزيد
اتهام هاكر من كوسوفو بإعطاء بيانات عسكريين أمريكيين لتنظيم داعش

وأكد المتحدث أن الخرق لم يؤثر إلا على نسبة صغيرة من العاملين في الوزارة، موضحا أنه تم إبلاغ قيادة البنتاغون العسكرية بالخرق، فيما باشرت الجهات المختصة في التحقيق.

وذكر تقرير للحكومة الاتحادية الأسبوع الماضي، أن البنتاغون كان بطيئا في حماية أنظمة أسلحة رئيسية من الهجمات الإلكترونية، وأنه يجد من آن لآخر نقاط ضعف في تلك الأنظمة يمكن أن يستغلها المخترقون.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا