القس برانسون يغادر تركيا إلى ألمانيا قاصدا بلاده

غادر القس الأمريكي أندرو برانسون مساء الجمعة تركيا، متوجها إلى ألمانيا عقب إطلاق القضاء التركي سراحه بعد محاكمته بتهم "التجسس وارتكاب جرائم باسم منظمات إرهابية".

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وذكرت وكالة "الأناضول" أنه غادر تركيا ترافقه زوجته نورين من مطار "عدنان مندريس" في إزمير.

وفي تصريحات إعلامية، أوضح محامي برانسون إسماعيل جيم هالاوورت، أنّ موكله توجه إلى ألمانيا وسيقضي فيها يومين، قبل أن يغادر إلى الولايات المتحدة.

وقضت محكمة الجنايات الثانية في ولاية إزمير التركية بإطلاق سراح القس بعد الأخذ بعين الاعتبار الفترة التي قضاها في السجن، وتحت الإقامة الجبرية.

وتم توقيف برانسون في 9 ديسمبر 2016، وحوكم بتهم "التجسس وارتكاب جرائم لصالح منظمة "غولن" و"حزب العمال الكردستاني"، وحكم عليه بالسجن لـ3 أعوام وشهر و15 يوما.

وأواخر يوليو الماضي، فرضت محكمة جنائية في إزمير الإقامة الجبرية عليه عوضا عن الحبس، بسبب وضعه الصحي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الجمعة أن القس برانسون سيصل إلى الولايات المتحدة يوم السبت.

وذكر ترامب أن طائرة تحمل برانسون ستهبط في قاعدة أندروز العسكرية قرب واشنطن يوم السبت، وسيزور البيت الأبيض.

وتدهورت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة العضوين في "الناتو" بسبب محاكمة برانسون الذي أمضى 21 شهرا في سجن تركيا حتى وضع قيد الإقامة الجبرية الشهر الماضي في خطوة رفضتها واشنطن باعتبارها غير كافية.

المصدر: "الأناضول"