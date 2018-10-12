ترامب: سنستقبل القس برانسون في البيت الأبيض

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القس الأمريكي أندرو برانسون الذي أفرجت تركيا عنه، سيصل إلى الولايات المتحدة يوم السبت، وسيستقبل في البيت الأبيض في اليوم ذاته على الأرجح.

وقال ترامب للصحفيين: "نحن نتشرف بعودته إلينا".. "عانى كثيرا ونحن ممتنون جدا للعديد من الأشخاص".

وذكر ترامب أن طائرة تحمل برانسون ستهبط في قاعدة أندروز العسكرية بالقرب من واشنطن يوم السبت، وسيزور البيت الأبيض.

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ونفى ترامب عقد أي صفقة مع السلطات التركية لإطلاق سراح برانسون.

وفي سياق متصل، أعرب البيت الأبيض عن قلقه إزاء استمرار احتجاز مواطنين أمريكيين آخرين في تركيا وفي العالم.

وكانت تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن صفقة إطلاق سراح القس الأمريكي مقابل رفع العقوبات الأمريكية عن تركيا.

وأطلقت السلطات التركية سراح القس الأمريكي المحتجز منذ سنتين بتهم الإرهاب ودعم محاولة الانقلاب العسكري في تركيا عام 2016. وتسببت قضية برانسون بأزمة في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا.

المصدر: رويترز