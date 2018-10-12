ترامب: نأمل بأن يعود القس برانسون إلى الوطن سالما
Reuters
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في أول تعليق له على إفراج السلطات التركية عن القس أندرو برانسون، رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الخبر معربا عن أمله بعودته إلى الوطن في أسرع وقت .
وأكد ترامب في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" اليوم أن الجانب الأمريكي "يعمل بشكل دؤوب لحل قضية القس برانسون"، مضيفا في تغريدة أخرى: "أفكاري وصلواتي مع القس برونسون، ونأمل بأن يعود سالما إلى البيت قريبا"!
Working very hard on Pastor Brunson!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 октября 2018 г.
My thoughts and prayers are with Pastor Brunson, and we hope to have him safely back home soon!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 октября 2018 г.
المصدر: RT
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