ترامب: نأمل بأن يعود القس برانسون إلى الوطن سالما

في أول تعليق له على إفراج السلطات التركية عن القس أندرو برانسون، رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الخبر معربا عن أمله بعودته إلى الوطن في أسرع وقت .

وأكد ترامب في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" اليوم أن الجانب الأمريكي "يعمل بشكل دؤوب لحل قضية القس برانسون"، مضيفا في تغريدة أخرى: "أفكاري وصلواتي مع القس برونسون، ونأمل بأن يعود سالما إلى البيت قريبا"!

Working very hard on Pastor Brunson! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 октября 2018 г.

My thoughts and prayers are with Pastor Brunson, and we hope to have him safely back home soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 октября 2018 г.

المصدر: RT