"فيسبوك": الخرق الأمني كان أقل نطاقا مما اعتقدنا

أعلن المسؤول عن الأمن في "فيسبوك"، غاي روزن، أن عدد المستخدمين الذين تضرروا جراء الاختراق الكبير لـ "فيسبوك" الشهر الماضي أقل مما توقعت الشركة سابقا.

وجاء في بيان صحفي لـ "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "الآن نعرف أن الهجوم طال عددا أقل من المستخدمين مما توقعناه. ومن بين الـ 50 مليون مستخدم الذين قد تكون صفحاتهم تضررت، تمت سرقة المفاتيح الرقمية لـ 30 مليون مستخدم فقط".

وأكدت "فيسبوك" أن الهاكرز تمكنوا من الحصول على البيانات الشخصية للمستخدمين، وتعهدت بأنها ستبلغ كافة المستخدمين المتضررين.

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يذكر أن "فيسبوك" رصدت "نشاطا مشبوها" يوم الـ 14 سبتمبر الماضي، واعترفت بوقوع اختراق بعد 11 يوما، وتمكنت من السيطرة على الثغرة الأمنية بعد يومين آخرين وقدمت المعلومات عن الهجوم للأجهزة الأمنية.

ويتولى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي التحقيق في القضية. وأشارت "فيسبوك" إلى أن المكتب طلب عدم الكشف عن التفاصيل الأخرى للهجوم، وخاصة الجهات التي قد تكون وراءه.

المصدر: وكالات