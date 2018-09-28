فيسبوك يقر بخرق أمني أضر بيانات 50 مليون مستخدم

أقر موقع شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، بحصول خرق أمني أضر بأمان حسابات 50 مليون مستخدم، يتمثل بحصول الهكرز على رموز الوصول الخاص بالمستخدمين المتضررين.

وبحصول المهاجمين على رمز وصول صفحة مستخدم ما على Facebook، سيمكنهم من نشر تحديث حالة في صفحات المتضررين أو قراءة بيانات رؤى صفحاتهم.

ووفقا لوسائل إعلام، فقد قامت Facebook بخطوات لاحتواء أضرار الاختراق تمثل بسد الثغرة، وإعادة ضبط رموز الوصول لأكثر من 50 مليون حساب.

BREAKING: Facebook admits security breach affected 50million accounts – attackers stole Facebook access tokens that they "could then use to take over people's accounts" pic.twitter.com/KCWSkzbk2G — Sean Keach (@SeanKeach) 28 сентября 2018 г.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم موقع Facebook بإعادة تعيين رموز الوصول لـ 40 مليون حساب آخر خضعت لعملية "View As" (عرض كـ أو كما يظهر للآخرين) في العام الماضي، وذلك كإجراء احترازي.

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وهذا يعني أنه سيتم تسجيل خروج من الحساب لما يقرب من 90 مليون مستخدم من Facebook وأي تطبيقات مرتبطة بـ Facebook، وعند تسجيل الدخول مرة أخرى، سيشاهد إشعارا في الجزء العلوي من "آخر الأخبار" يوضح ما حدث.

ووفقا لموقع التطوير الخاص بالشبكة الاجتماعية، "developers.facebook.com"، فإنه عندما يتصل شخص ما بتطبيق من خلال تسجيل دخول فيسبوك ويوافق على طلب منح الأذونات، سيتمكن التطبيق من الحصول على رمز وصول يوفر صلاحية وصول مؤقتة وآمنة إلى واجهات API لفيسبوك.

ورمز الوصول، سلسلة غامضة تحدد مستخدما أو تطبيقا أو صفحة ويمكن استخدامها بواسطة التطبيق لإجراء استدعاءات خاصة بتطبيقات الفيس بوك، ويحتوي الرمز على المعلومات المتعلقة بوقت انتهاء صلاحية الرمز والتطبيق الذي أنشأ الرمز.

المصدر: وكالات