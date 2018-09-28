 
مباشر
عاجل
فلسطين ترفع دعوة أمام محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة

فيسبوك يقر بخرق أمني أضر بيانات 50 مليون مستخدم

العالم الرقمي

فيسبوك يقر بخرق أمني أضر بيانات 50 مليون مستخدم
Gettyimages.ru Contributor
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kurq

أقر موقع شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، بحصول خرق أمني أضر بأمان حسابات 50 مليون مستخدم، يتمثل بحصول الهكرز على رموز الوصول الخاص بالمستخدمين المتضررين.

وبحصول المهاجمين على رمز وصول صفحة مستخدم ما على Facebook، سيمكنهم من نشر تحديث حالة في صفحات المتضررين أو قراءة بيانات رؤى صفحاتهم.

ووفقا لوسائل إعلام، فقد قامت Facebook بخطوات لاحتواء أضرار الاختراق تمثل بسد الثغرة، وإعادة ضبط رموز الوصول لأكثر من 50 مليون حساب.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم موقع Facebook بإعادة تعيين رموز الوصول لـ 40 مليون حساب آخر خضعت لعملية "View As" (عرض كـ أو كما يظهر للآخرين) في العام الماضي، وذلك كإجراء احترازي.

إقرأ المزيد
فيسبوك تقدم أدوات جديدة تسمح بحذف وكشف البيانات المسربة فيسبوك تقدم أدوات جديدة تسمح بحذف وكشف البيانات المسربة

وهذا يعني أنه سيتم تسجيل خروج من الحساب لما يقرب من 90 مليون مستخدم من Facebook وأي تطبيقات مرتبطة بـ Facebook، وعند تسجيل الدخول مرة أخرى، سيشاهد إشعارا في الجزء العلوي من "آخر الأخبار" يوضح ما حدث.

ووفقا لموقع التطوير الخاص بالشبكة الاجتماعية، "developers.facebook.com"، فإنه عندما يتصل شخص ما بتطبيق من خلال تسجيل دخول فيسبوك ويوافق على طلب منح الأذونات، سيتمكن التطبيق من الحصول على رمز وصول يوفر صلاحية وصول مؤقتة وآمنة إلى واجهات API لفيسبوك.

ورمز الوصول، سلسلة غامضة تحدد مستخدما أو تطبيقا أو صفحة ويمكن استخدامها بواسطة التطبيق لإجراء استدعاءات خاصة بتطبيقات الفيس بوك، ويحتوي الرمز على المعلومات المتعلقة بوقت انتهاء صلاحية الرمز والتطبيق الذي أنشأ الرمز.

 المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. صحفي يجبر أردوغان على الصمت وموقف ميركل يثير الضحك