فيسبوك تقدم أدوات جديدة تسمح بحذف وكشف البيانات المسربة

صرحت شركة فيسبوك بأنها ستوفر للمستخدمين طرقا جديدة لكشف وحذف البيانات التي يتم جمعها حولهم.

ويأتي الإجراء الأخير في ظل استمرار محاولة فيسبوك إيقاف الضرر الناجم عن فضيحة "Cambridge Analytica"، والتي اتضح من خلالها أن الموقع الاجتماعي يجمع معلومات حساسة وشخصية حول المستخدمين.

وتقول فيسبوك الآن إنها ستضيف ميزات جديدة في الأسابيع القليلة المقبلة، من شأنها أن تغير شروط الخدمة الخاصة بالموقع وسياسته المتعلقة بالبيانات، حتى يتمكن الناس من رؤية كيفية قيام فيسبوك بجمع بياناتهم. كما ستقدم للمستخدمين طرقا جديدة لحذف ما تم جمعه.

وستسمح هذه الميزات للناس بحذف البيانات بشكل تلقائي، بالإضافة إلى حذف حساباتهم بالكامل، حسبما ذكرت فيسبوك في تصريحها الأخير.

ويوضح عملاق المواقع الاجتماعية أن "بعض الناس يرغبون في حذف الأشياء التي شاركوها في الماضي. في حين يشعر آخرون بالفضول فيما يتعلق بالمعلومات التي يملكها فيسبوك".

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ويذكر أن بعض الميزات الجديدة مطلوبة من قبل "GDPR"، وهو نظام جديد للبيانات قدمه الاتحاد الأوروبي، في مايو الماضي، يمكنه استهداف شركات مثل فيسبوك.

وسيتم الإعلان عن المزيد من التغييرات في الأسابيع المقبلة، حسبما ذكرت فيسبوك في مدونتها الأخيرة، والتي تحمل عنوان "حان الوقت لتسهيل البحث عن أدوات الخصوصية".

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة واجهت غضبا عارما على الصعيد العالمي، بعد أن قال أحد المخبرين إن بيانات ملايين المستخدمين قد استُخدمت بشكل غير صحيح، من قبل شركة الاستشارات "Cambridge Analytica" لاستهداف الناخبين.

وانخفضت أسهم فيسبوك بنسبة 18%، منذ 16 مارس الجاري، عندما اعترفت لأول مرة باستغلال بيانات المستخدمين بشكل غير صحيح، ما أدى إلى خسارتها 100 مليار دولار من قيمتها السوقية.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا