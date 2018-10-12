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بولتون بصدد زيارة روسيا وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا الشهر الجاري

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بولتون بصدد زيارة روسيا وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا الشهر الجاري
Reuters Leah Millis
مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون
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يتوجه مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون لأمن القومي جون بولتون، في 20 أكتوبر الجاري في جولة خارجية تشمل زيارة روسيا وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا.

وكتب جون بولتون في تويتر: "سأتوجه في 20 أكتوبر إلى روسيا وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا للاجتماع مع زملائي مستشاري الأمن القومي ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في تلك الدول".

وفي 3 أكتوبر أعلن السفير الأمريكي في روسيا جون هانتسمان لمراسل "تاس" أن بولتون سيلتقي في النصف الثاني من أكتوبر في موسكو سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، وسيبحث معه الوضع في سوريا وكوريا الشمالية.

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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يستقبل مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون في موسكو 27 يونيو 2018 الخارجية الروسية تدرس إمكانية لقاء لافروف مع بولتون

وفي 10 أكتوبر، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الجانب الروسي ينظر في إمكانية عقد لقاء بين بولتون ووزير الخارجية سيرغي لافروف، خلال زيارة الأول لروسيا.

المصدر: تاس

 

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