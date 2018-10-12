بولتون بصدد زيارة روسيا وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا الشهر الجاري

يتوجه مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون لأمن القومي جون بولتون، في 20 أكتوبر الجاري في جولة خارجية تشمل زيارة روسيا وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا.

وكتب جون بولتون في تويتر: "سأتوجه في 20 أكتوبر إلى روسيا وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا للاجتماع مع زملائي مستشاري الأمن القومي ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في تلك الدول".

On October 20th I'll be travelling to Russia, Azerbaijan, Armenia, and Georgia to meet with my counterparts and other senior officials to advance American interests on a range of security issues. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 11 октября 2018 г.

وفي 3 أكتوبر أعلن السفير الأمريكي في روسيا جون هانتسمان لمراسل "تاس" أن بولتون سيلتقي في النصف الثاني من أكتوبر في موسكو سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، وسيبحث معه الوضع في سوريا وكوريا الشمالية.

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وفي 10 أكتوبر، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الجانب الروسي ينظر في إمكانية عقد لقاء بين بولتون ووزير الخارجية سيرغي لافروف، خلال زيارة الأول لروسيا.

المصدر: تاس