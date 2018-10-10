 
مباشر

الخارجية الروسية تدرس إمكانية لقاء لافروف مع بولتون

أخبار روسيا

الخارجية الروسية تدرس إمكانية لقاء لافروف مع بولتون
صورة: وزارة الخارجية الروسية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يستقبل مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون في موسكو 27 يونيو 2018
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kwnx

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنها تدرس إمكانية عقد لقاء بين الوزير سيرغي لافروف ومستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، في حال زيارته موسكو.

إقرأ المزيد
نيقولاي باتروشيف وجون بولتون الكرملين: هناك خطط أولية للقاء باتروشيف بولتون

وفي موجز صحفي، قالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا: "في حال حدوث هذه الزيارة فوزارة الخارجية (الروسية) منفتحة هي الأخرى على اتصالات. ويمكنني القول إن إمكانية لقاء السيد بولتون مع الوزير لافروف قيد الدراسة".

وكان أمين مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، اقترح على بولتون، خلال لقاء جمعهما في جنيف، أواخر أغسطس الماضي، عقد اللقاء التالي في موسكو أو في مدينة روسية أخرى. وعُرف لاحقا أن بولتون سيزور العاصمة الروسية في النصف الثاني من شهر أكتوبر، ويتوقع أن يلتقي باتروشيف.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماذا يحدث في البيت الأبيض.. هل هو "انقلاب" على ترامب؟ (فيديو)