الكرملين: هناك خطط أولية للقاء باتروشيف بولتون

أكد الكرملين إجراء تحضيرات للقاء سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، بمستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، دون الخوض في تفاصيل.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين، اليوم الجمعة: "إن الفهم الدقيق (للأمر) لا وجود له، إنما هناك خطط تقريبية معينة تخص الزمن والمكان (للمحادثات بين المسؤولين الأمنيين).

وفي وقت سابق من الجمعة، أفاد السفير الأمريكي لدى موسكو، جون هانتسمان، بأن باتروشيف وبولتون سيعقدان في وقت قريب جولة مشاورات جديدة، فيما لم يصدر مجلس الأمن الروسي بعد أي تعليقات حول إمكانية عقد المشاورات بين المسؤولين.

وخلال مباحثات مغلقة أجراها باتروشيف وبولتون، في جنيف، في 23 أغسطس، واستغرقت أكثر من خمس ساعات، ناقش الطرفان عدم الانتشار النووي، والوضع في سوريا والأزمة الأوكرانية، والاتفاقية الروسية الأمريكية حول تدمير الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، ومعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

وفي ختام اللقاء، أعلن بولتون عن تحقيق "تقدم كبير" في المباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي، دون صدور أي بيان مشترك حول نتائج المشاورات.

المصدر: تاس + وكالات