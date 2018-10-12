بوتين وكيم يتبادلان التهاني في الذكرى الـ70 للعلاقات الدبلوماسية

تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون رسائل التهنئة بمناسبة الذكرى السبعين لقيام العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما.

وذكرت وكالة يونهاب، أن كيم جونغ أون أكد في رسالته إلى الرئيس الروسي أن العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية تتطور على أساس "مبدأ الاحترام المتبادل وحسن الجوار والمنفعة المتبادلة"​​​.

وأضاف أن هذا التقليد راسخ طيلة قرن من الزمن، معربا عن أمله في أن تستمر العلاقات بين البلدين بالتطور بثبات وبشكل بناء، وفقا "لمتطلبات العصر الجديد ومصالح شعبي البلدين".

بدوره أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته التامة باستمرار روسيا وكوريا الشمالية في تقوية العلاقات بينهما، بما يشمل تطوير المشاريع بمشاركة كوريا الجنوبية، ويسهم في تلبية مصالح شعبي البلدين وتعزيز السلم والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.

وتعود العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وكوريا الشمالية لعام 1948، إذ كان الاتحاد السوفياتي أول بلد يعترف بقيام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في 12 أكتوبر 1948 .

المصدر: "يونهاب"

