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مسؤول أمريكي: ترامب تراجع عن تعيين دينا باول محل هايلي

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مسؤول أمريكي: ترامب تراجع عن تعيين دينا باول محل هايلي
Globallookpress Ron Sachs / CNP
دينا باول
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ذكر مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعد يدرس تعيين المسؤولية في مؤسسة "غولدمان ساكز" دينا باول في منصب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة.

وذكر ترامب دينا باول من بين المرشحين المحتملين للمنصب المذكور بعد استقالة نيكي هايلي، وبحث مع باول مسألة تعيينها في هذا المنصب.

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وولدت دينا باول (45 عاما) في القاهرة لعائلة مسيحية قبطية، وكان اسمها قبل زواجها دينا حبيب. وانتقلت أسرتها إلى الولايات المتحدة في طفولة دينا.

وعملت دينا باول خلال فترة معينة مستشارة في البيت الأبيض بعد مجيء إدارة الرئيس دونالد ترامب، كما عملت في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية في إدارة جورج بوش الابن.

المصدر: رويترز

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