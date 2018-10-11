اعتماد "المجد لأوكرانيا" تحية رسمية للجيش الأوكراني

وقع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو القانون الذي صادق عليه البرلمان (الرادا العليا)، والذي ينص على إقرار تحية رسمية جديدة للقوات المسلحة والشرطة الأوكرانية.

ومن المقرر أن تحل تحية "المجد لأوكرانيا"، والتي يجب إجابتها بـ "المجد للأبطال"، محل التحية القديمة التي كانت تتضمن كلمة "الرفاق" أو "الرفيق" منذ العهد السوفيتي.

ويدخل القانون، الذي صادقت عليه الرادا العليا يوم 6 سبتمبر الماضي، حيز التنفيذ في اليوم التالي بعد توقيعه من قبل الرئيس.

واعتمدت هذه التحية قوات "منظمة القوميين الأوكرانيين" و"جيش الثوار الأوكراني" في غرب أوكرانيا إبان سنوات الحرب العالمية الثانية وخلال فترة قصيرة بعد انتهائها.

وحاربت قوات القوميين الأوكرانيين الجيش السوفيتي وتعاونت في مرحلة معينة من الحرب مع ألمانيا النازية، كما قامت بعمليات ضد السكان البولنديين واليهود في المنطقة.

وتعتبر روسيا "منظمة القوميين الأوكرانيين" و"جيش الثوار الأوكراني" من أعوان النازيين. كما تعتبر بولندا انتهاكات القوميين الأوكرانيين، وخاصة "مجزرة فولين" عام 1943، إبادة جماعية.

وفي عام 2015 اعتبرت أوكرانيا مقاتلي "جيش الثوار الأوكراني" رسميا "مناضلين في سبيل استقلال أوكرانيا" ومنحت المحاربين القدامى فيه ضمانات وتسهيلات اجتماعية.

المصدر: إنترفاكس