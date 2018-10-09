حاملة طائرات أمريكية تنضم إلى أكبر مناورات للناتو قرب حدود روسيا

أعلن القائد العام للبحرية الأمريكية، جيمس فوغو، أن حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس ترومان ستنضم إلى مناورات ترايدنت في النرويج.

وقال القائد العسكري الأمريكي:"إن المجموعة القتالية التي تقودها حاملة الطائرات هاري ترومان، بما في ذلك جميع السفن والطائرات، ستشارك في المناورات، وسيبلغ عدد الأفراد حوالي ستة آلاف شخص".

إقرأ المزيد

ويشارك البحرية الأمريكية في المناورات حلف شمال الأطلسي، ومن الملاحظ أن العدد الإجمالي للمشاركين في المناورات سيصل إلى 50 ألف شخص.

وكان الأمين العام للناتو يانس ستولتنبرغ قد قال هذا الشهر إن المناورات، التي من المقرر أن تجرى في شمال النرويج في الفترة من 25 أكتوبر الجاري إلى السابع من نوفمبر المقبل، لا تستهدف أي دولة بعينها.

وأضاف" المناورات دفاعية" مشيرا إلى أنه تم دعوة روسيا لإرسال مراقبين".

ويحاكي التدريب سيناريو رد فعل جمعي لدول الناتو على هجوم مسلح ضد أحد الدول الـ 29 الأعضاء بالحلف.

وتعد مناورات "Trident Juncture maneuver 18"، الأكبر التي يجريها الحلف منذ الحرب الباردة.

المصدر: نوفوستي