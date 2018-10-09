الخطوط السعودية تحظر السفر على راكب يرتدي الشورت

تعرض رجل أعمال يدعى يوردان بيشوب لموقف محرج أثناء سفره على متن الخطوط الجوية السعودية من جاكرتا إلى اسطنبول عبر الرياض، حيث منع من السفر لارتدائه "ملابس غير لائقة".

ومنعت الخطوط السعودية رجل الأعمال من السفر برحلتها لارتدائه "الشورت". وأبدى المسافر امتعاضه ، وقال لمجلة "فوربس" إنه منع من ركوب الطائرة بعد انتهائه من إجراءات السفر وحصوله على بطاقة الصعود للطائرة.

وأضاف أن موظفي الخطوط السعودية لم يقوموا بإخطاره بقواعد ارتداء الملابس عند قيامه بإجراءات الركوب ما زاد من حدة الموقف.

وبعد عدة محاولات يائسة مع ممثلي الخطوط السعودية بإقناعهم السماح له بالسفر، واقتراب موعد اقلاع الرحلة قام المسافر بشراء "سارنغ" (sarong) وهو لباس تقليدي للجنسين في جنوب آسيا، ولفه حول خصره على شكل تنورة ليسمح له بعد ذلك بالسفر على متن الرحلة.

وتحدد الخطوط الجوية قواعد لباس صارمة للمسافرين على متنها من الجنسين، وتحظر الخطوط على الرجال ارتداء السراويل القصيرة، فيما تحظر على النساء الكشف عن الساقين أو الذراعين أو ارتداء ملابس شفافة جدا أو ضيقة.

المصدر: "ديلي ميل"