الأمن التركي يعتقل 90 شخصا على صلة بمتمردين أكراد

أفادت وزارة الداخلية التركية بأن السلطات اعتقلت 90 شخصا اليوم الثلاثاء، للاشتباه بصلتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور.

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وأضافت وزارة الداخلية في بيان أنه تم تنفيذ العملية في 8 أقاليم لوقف أنشطة أعضاء حزب العمال الكردستاني، مشيرة إلى أن العملية مستمرة، ولم تتضح بعد هوية المعتقلين.

وفي هذا السياق قال حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد يوم الأحد، إن 140 من أعضائه اعتقلوا خلال الأيام الثلاثة الماضية لدوافع سياسية.

من جهتها اتهمت الحكومة التركية الحزب بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيما إرهابيا.

وشن الطيران التركي في الشهور الأخيرة ضربات بشكل منتظم على قواعد حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، خاصة على معاقل الحزب في جبال قنديل حيث هددت أنقرة أيضا بتنفيذ هجوم بري.

من جهته ينفي حزب الشعوب الديمقراطي أي صلات له بحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا على تركيا منذ عام 1984، وتصاعد العنف في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية بعد انهيار هدنة في 2015.

المصدر: رويترز