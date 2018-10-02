الأمن التركي يعتقل 280 شخصا متهمين بغسيل الأموال

اعتقلت قوات الأمن التركية 280 شخصا حولوا 419 مليون دولار لـ 28 ألف حساب بنكي، تعود معظمها لمواطنين إيرانيين في الولايات المتحدة، حسبما أفاد مراسلنا.

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وذكرت السلطات التركية أن المعتقلين متورطون في أنشطة تستهدف الأمن المالي والاقتصادي للدولة التركية.

و جاء قرار التوقيف في إطار تحقيق أطلقته نيابة إسطنبول بحق الأشخاص الذين يستهدفون الأمن المالي والاقتصادي للدولة.

وتم إثبات علاقة واتصال، أو شراكة، أو عضوية، بين "بعض" من صدرت بحقهم أوامر الاعتقال، وبين منظمات تصنفها تركيا إرهابية، مثل: حزب العمال الكردستاني وجماعة غولن و تنظيم يساري متطرف، و حزب الله اللبناني.

والتهم الموجهة للمعتقلين هي:

- تأسيس تنظيم لارتكاب الجرائم

- مخالفة قانون غسيل الأموال

- مخالفة قانون منع تمويل الإرهاب

- مخالفة الدستور

- تجارة المخدّرات

وأفادت وكالة الأناضول بأن التحقيقات أظهرت أن هؤلاء الأشخاص قاموا بالتربح من خلال أخذ ما يسمى "عمولة" على تلك التحويلات التي جرت من صرافات آلية وفروع مصارف مختلفة، وذهبت إلى حسابات يعود معظمها لإيرانيين مقيمين في الولايات المتحدة.

ونفذت فرق الأمن التركي الثلاثاء، حملات لإلقاء القبض على المطلوبين في 40 ولاية، وأوقف 216 مشتبها بهم.

المصدر: RT+ الأناضول