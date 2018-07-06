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موجة جديدة من الاعتقالات على ذمة التحقيق في انقلاب تركيا الفاشل

أخبار العالم

موجة جديدة من الاعتقالات على ذمة التحقيق في انقلاب تركيا الفاشل
AFP OZAN KOSE
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أصدرت السلطات التركية أكثر من 346 مذكرة توقيف في 47 محافظة بحق مشبوهين بالتواطؤ مع الداعية المتواري فتح الله غولن، الذي تحمّله أنقرة مسؤولية الانقلاب الفاشل على السلطة صيف 2016.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن النيابة في إسطنبول طلبت توقيف 271 عسكريا لا يزال 122 منهم في الخدمة، متهمين بالولاء لغولن.

وأصدرت نيابة إزمير مذكرات توقيف بحق 75 شخصا تشتبه في انتمائهم لـ"خلية تابعة لغولن داخل القوات المسلحة".

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وبعد الانقلاب الفاشل صيف 2016، شنت السلطات حملة تطهير واسعة أوقفت خلالها أكثر من 55 ألف شخص، وأقيل فيها أكثر من 140 ألف آخرون، من مؤيدي فتح الله غولن المتواري في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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