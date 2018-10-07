مشهد رهيب من السماء.. زلزال عنيف يجرف آلاف المنازل على أرض إندونيسيا

أظهرت صور القمر الاصطناعي "Worldview" مشاهد عجيبة للحظة سيلان الأرض في مدينة بالو الإندونيسية.

وسيلان الأرض ظاهرة علمية تعرف باسم "تسييل التربة".

هذا ولم تستبعد سلطات إندونيسيا أن عدد الأشخاص المدفونين تحت الأنقاض بعد الزلزال وموجة التسونامي في جزيرة سولاوسي قد يتجاوز 150 ألف شخص.

وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال جثث 1558 شخصا من تحت الركام حتى الآن. وترى السلطات أن الكارثة ألحقت ضررا بنحو 65 ألف منزل.

ووقع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر في صباح الـ28 من سبتمبر في منطقة ساحلية بالقرب من مدينة بالو في جزيرة سولاوسي الإندونيسية، وبعد ذلك سجل في المنطقة ذاتها زلزال جديد بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر وعدد من الهزات الأرضية الجديدة، وبلغ ارتفاع موجة التسونامي التي اجتاحت السواحل بعد الزلزال نحو مترين.

المصدر: وكالات