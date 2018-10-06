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ميلانيا ترامب تكشف عن رأيها بتغريدات زوجها

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ميلانيا ترامب تكشف عن رأيها بتغريدات زوجها
Reuters
ميلانيا، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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كشفت زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ميلانيا، عن رأيها من نشاطه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

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وقالت ميلانيا في تصريح صحفي قصير أدلت به اليوم السبت في منطقة أهرامات الجيزة في ختام جولتها الإفريقية: "لا أوافق دائما مع ما يغرده (في تويتر) وأخبره بذلك. أعطي له رأيي الصادق ونصائح صادقة"، وفق "أسوشيتد برس".

وأضافت: "أحيانا يستمع وأحيانا لا، لكن لدي صوتي الخاص بي وآرائي، ومن المهم جدا بالنسبة لي التعبير عما أشعر به".

وأكدت السيدة الأولى الأمريكية ضاحكة أنها تطلب أحيانا من زوجها المعروف باستخدامه "تويتر" بكثافة، أن يضع هاتفه جانبا.

وقد وصلت ميلانيا ترامب إلى القاهرة اليوم من كينيا، والتقت بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعقيلته انتصار، قبل أن تتوجه إلى الجيزة لمشاهدة الأهرامات وأبي الهول.

المصدر: أسوشيتد برس


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