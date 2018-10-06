بالفيديو.. ميلانيا ترامب تزور أهرامات مصر

زارت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب يوم السبت​ أهرامات الجيزة بالقرب من القاهرة في ظل إجراءات أمنية مشددة، واهتمام إعلامي كبير.

ورافق زوجة الرئيس الأمريكي وفد وزاري مصري رفيع المستوى، تضمن وزير الآثار خالد العناني ووزيرة السياحة رانيا المشاط والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزوجته انتصار يوم السبت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب في قصر الرئاسة بعد وصولها من كينيا في ختام أول جولة إفريقية تقوم بها دون صحبة زوجها.

وغادرت ميلانيا ترامب، قرينة الرئيس الأمريكي، مطار القاهرة الدولي، عائدة إلى بلادها عقب زيارة رسمية لمصر استغرقت عدة ساعات.

وشملت جولة ميلانيا غانا ومالاوي وركزت خلالها على قضيتها المفضلة، وهي الدفاع عن الأطفال، حيث زارت مدرسة ابتدائية ودارا للأيتام ومستشفى.

وخلال زيارتها كينيا يوم الجمعة، التقت ميلانيا بالأطفال في دار الأيتام وأطعمت فيلا صغيرا في مأوى للفيلة وقامت برحلة سفاري قصيرة في المتنزه الوطني بنيروبي.

المصدر: وكالات