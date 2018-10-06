بوغدانوف: سياسة الغرب القصيرة النظر جعلت ليبيا معقلا للإرهاب

أعرب ميخائيل بوغدانوف، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ونائب وزير الخارجية، عن اعتقاده بأن سياسة الغرب القصيرة النظر حولت ليبيا إلى معقل للإرهاب الأكثر خطرا.

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وقال بوغدانوف اليوم السبت متحدثًا في قمة حول إفريقيا في إطار المنتدى الدولي "حوار الحضارات": "إن الجماعات الإرهابية الناشطة في القارة الأفريقية خطيرة بشكل خاص، لأن كثيرا منها يتخذ من الإسلام الراديكالي عقيدة له، خطيرة... لأنه بسبب سياسات البلدان الغربية القصيرة النظر للغاية، أصبحت ليبيا حصنا للإرهاب".

وتتنازع الحكم في ليبيا قوتان، برلمان منتخب من قبل الشعب ومقره الشرق، وفي الغرب، كما العاصمة طرابلس، تتمركز حكومة الوفاق الوطني، بقيادة فايز السراج، التي تشكلت بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتعمل السلطات في الجزء الشرقي من البلاد بشكل مستقل عن طرابلس وتتعاون مع الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر الذي يشن حرباً طويلة الأمد وبلا هوادة ضد المسلحين والجماعات الإرهابية.

المصدر: نوفوستي