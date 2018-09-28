بوغدانوف لـ RT: منفتحون على الحوار مع إسرائيل والبلدان الأخرى المهتمة بالقضاء على الإرهاب

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في حديث لـ RT انفتاح الحكومة الروسية على الحوار مع إسرائيل والدول الأخرى المعنية بالقضاء على الإرهاب.

وأشار بوغدانوف إلى اختلاف كبير بين المعطيات التي قدمتها إسرائيل بشأن دورها في تحطم طائرة الاستطلاع الروسية "إيل-20" في سوريا الأسبوع الماضي، والبيانات المتوفرة لدى الجانب الروسي.

يتبع..