المعارضة والحكومة في سوريا قدّمتا مرشحيهم للجنة الدستورية.. وبقي الثلث الثالث!

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، عن تنشيط العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وما تبقي هو الاتفاق على قائمة ممثلي المجتمع المدني.

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وقال بوغدانوف لوكالة Novosti اليوم السبت: "يجري تكثيف العمل الآن لإنشاء لجنة دستورية في جنيف. وقد قدّمت الحكومة السورية مرشحيها، كما سمّت المعارضة السورية مرشحيها في هذه اللجنة. والسؤال الآن هو من سيمثل ما يسمى الثلث الثالث: أي المجتمع المدني".

يذكر أن الصراع المسلح في سوريا مستمر منذ عام 2011. وفي نهاية عام 2017، تم الإعلان عن النصر على جماعة "الدولة الإسلامية" الإرهابية في سوريا والعراق. وفي بعض مناطق البلاد، يستمر تحييد المسلحين وتجريدهم من أسلحتهم. وتحتل واجهة الاهتمامات في هذه اللحظة، التسوية السياسية، وإعادة إعمار سوريا، وعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم.

وتتم مناقشة مسألة التسوية السياسية في كل من أستانا وجنيف. وكان مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية يوم 30 يناير الماضي، هو الأول الذي تمكن من جمع مجموعة واسعة من فرقاء الصراع حول منصة مفاوضات واحدة منذ بدء النزاع. وكانت النتيجة الرئيسية للمؤتمر التوصل إلى قرار إنشاء لجنة دستورية لصياغة دستور سوري جديد ستعمل في جنيف.

المصدر: نوفوستي



