بالصور.. مجهولون يهاجمون مسجدا في تركيا ويلقون المصاحف على الأرض

أفادت وسائل إعلام تركية بأن مجهولين دخلوا جامعا ودمروا أثاثه وعاثوا فيه فسادا، في مدينة أدرنة شمال غربي تركيا.

وقالت المصادر إن الشرطة تلقت اتصالا من بعض المواطنين ، أفادوا برؤيتهم باب مسجد دميرتاش مكسورا، وهو جامع تاريخي يعود للقرن الـ 15، ويقع في حي كاراغاش القريب من الحدود اليونانية.

وتوجهت الشرطة إلى المسجد، حيث تبين أنه تعرض للتخريب على أيدي مجهولين وتضررت أجهزة الصوت الخاصة به، ونثرث حبات السبحات في حديقة المسجد، وكذلك كانت المصاحف والكتب الدينية، ملقاة على الأرض خارجه.

arab-turkey

وأشار مفتي مدينة أدرنه أمر الله أوزوم إلى أن موقع المسجد البعيد عن الأماكن السكنية جعل عدد المصلين قليلا، باستثناء صلاة الجمعة، مضيفا: "من الواضح أنهم دخلوا المسجد عقب خروج الإمام مساء، هذه التصرفات تعد جريمة إنسانية، في جميع دور العبادة، فهي الأماكن التي يذكر فيها اسم الله".

المصدر: وكالات