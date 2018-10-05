الاتحاد الأوروبي يعتمد آلية جديدة لفرض عقوبات خاصة بالسلاح الكيميائي

سيعتمد الاتحاد الأوروبي يوم 15 أكتوبر الجاري آلية جديدة لفرض عقوبات ضد أشخاص ومؤسسات مسؤولة عن استخدام السلاح الكيميائي.

وجاء في جدول أعمال الاجتماع الوزاري لمجلس الاتحاد الأوروبي، الذي تم نشره اليوم الجمعة، أن اجتماع المجلس من المقرر أن يصادق دون مناقشة على عدد من القرارات، من بينها الآلية الجديدة لفرض العقوبات المذكورة.

وكانت قمة الاتحاد الأوروبي في نهاية يونيو الماضي قد اتفقت على ضرورة وضع آلية جديدة لحل قضية استخدام وانتشار الأسلحة الكيميائية بأسرع ما يمكن.

وسيعقد الاجتماع يوم 15 أكتوبر الجاري على مستوى وزراء الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد في لوكسمبورغ. وستترأس الاجتماع المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن فيديريكا موغيريني.

المصدر: وكالات