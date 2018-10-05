الرئيس المكسيكي يطلق السلطة وزوجته في آن واحد!

أفاد موقع مكسيكي بأن الرئيس إنريكي بينيا نييتو، الذي سيغادر منصبه في الـ1 من ديسمبر المقبل قرر أن يغير حياته الشخصية بشكل جذري أيضا ويطلق زوجته.

وكتب موقع "Universal" أن الرئيس إنريكي بينيا نييتو قرر تطليق زوجته أنهيليكا ريفيرا، ولنبينو 4 أبناء من زوجته الأولى، كما أن ريفيرا لها 3 أبناء قبل زواجها بنبينو، وليس للزوجين أبناء مشتركون.

وأفاد الموقع بأن الرئيس ومساعديه قد بدؤوا إجراءات الطلاق، مشيرا إلى أن الزوجين منفصلان منذ فترة طويلة.

وظهر الزوجان معا أمام الجمهور في سبتمبر الماضي أثناء مراسم الظهور التقليدي لرئيس الدولة من شرفة القصر الرئاسي بمناسبة يوم الاستقلال.

المصدر: نوفوستي