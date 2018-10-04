وزير إسرائيلي: نستطيع التغلب على منظومة "إس 300" الصاروخية في سوريا

أفاد وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنغبي في تصريح صحفي الأربعاء، بأن طائرات الشبح الإسرائيلية يمكنها التغلب على منظومة "إس 300" الصاروخية ومن الممكن تدميرها على الأرض.

وردا على سؤال، خلال مقابلة، حول هل امتلاك سوريا للمنظومة الصاروخية "إس-300" من شأنه تقييد طائرات الجيش الإسرائيلي، أجاب الوزير : "لا على الإطلاق".

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وفي إشارة إلى طائرات "إف 35" المقاتلة التي تسلمتها إسرائيل من الولايات المتحدة منذ أكثر من عام، قال هنغبي: "تعرفون أن لدينا طائرات شبح مقاتلة، وهي أفضل الطائرات في العالم.. هذه البطاريات ليست قادرة حتى على اكتشافها".

وصرح الوزير الإسرائيلي "روسيا كانت قد نشرت سابقا منظومة "إس 300" في سوريا، لذلك فإن قدرات هذا النظام سبق وأن وضعت لفترة طويلة بعين الاعتبار في التخطيط الإسرائيلي"، وأضاف أن الجيش السوري سيحتاج بضعة أشهر لبدء تشغيل منظومة "إس-300" الخاصة به.

وتابع هنغبي "أوضحنا للسوريين أكثر من مرة أننا لن نتراجع عن التزامنا لمنع ترسيخ وجود إيران في سوريا"، مضيفا "لقد اضطررنا بالفعل، قبل بضعة أشهر، إلى تدمير بطاريات الصواريخ السورية، وآمل ألا يتحدونا في المستقبل".

وأوضح وزير التعاون الإقليمي أن أي توقف من هذا القبيل هو موقف تكتيكي على مدى أسبوع أو اثنين وليس إعادة تقييم استراتيجي من جانب إسرائيل.

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إلى ذلك، قال راديو الجيش الإسرائيلي إن القدرات التشغيلية لدى القوات الجوية لا تستطيع معها مثل تلك البطاريات "إس 300" تقييد قدرات القوات الجوية .

وذكرت رويترز عام 2015 أن إسرائيل تدربت على التعامل مع منظومة "إس-300" التي قدمتها روسيا إلى اليونان.

والثلاثاء، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ رئيس الدولة فلاديمير بوتين بأن روسيا سلمت المنظومات الصاروخية للدفاع الجوي "إس-300" إلى سوريا.

وكشف شويغو أن موسكة سلمت دمشق 49 قطعة من المعدات العسكرية في إطار توريد "إس-300"، مبينا أن تلك المعدات شملت آليات القيادة و4 منصات إطلاق وغيرها.

المصدر: وكالات