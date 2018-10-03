تحديد هوية مرسل مادة سامة إلى البيت الأبيض والبنتاغون

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المحققين حددوا هوية المشتبه به في إرسال ظروف تحتوي على مادة "الريسين" السامة إلى البيت الأبيض والبنتاغون.

وبحسب قناتي "سي إن إن" و"فوكس نيوز"، فإن الظروف في مادة الريسين التي تستخدم كسلاح بيولوجي أرسلها عنصر سابق في القوات البحرية الأمريكية، دون الكشف عن اسمه.

وقيل إن المحققين حددوا هوية المشتبه به في توجيه الظروف بعد التحقق من عنوان مرسل البريد المكتوب على إحدى الرسالتين.

وكان جهاز الخدمة السرية التابع للرئاسة الأمريكية أكد، أمس الثلاثاء، تلقيه ظرفا مشبوها موجها للرئيس دونالد ترامب في الأول من أكتوبر الجاري، موضحا أن البيت الأبيض لم يستلم هذا الظرف.

فيما أوضح مصدر آخر أن الرسالتين الأخيرتين كانتا موجهتين إلى وزير الدفاع، جيمس ماتيس، وقائد عمليات البحرية الأمريكية، الأميرال جون ريتشاردسون.

وتم التعامل مع الظروف قبل نقلها إلى مقر البنتاغون، ولا يزال التحقيق مستمرا.

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المصدر: مواقع إخبارية أمريكية