البنتاغون يتلقى ظرفين بمادة سامة

أعلن البنتاغون العثور على مادة الريسين السامة بظرفين أرسلا لأحد الموظفين في الوزارة.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون كريس شيروود أن العثور على المادة السامة تسبب بفزع في القسم المسؤول عن التعامل مع الرسائل الواردة، لكن المادة لم يتم نقلها إلى مقر البنتاغون ذاته.

وفتح مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي تحقيقا في الحادث على الفور.

وتستخدم مادة الريسين كسلاح بيولوجي، وهي مركب شديد السمية يستخرج من بذور نبات الخروع. وقد استخدمت هذه المادة في عدة هجمات سابقة أحبطتها الأجهزة الأمنية الأمريكية.

وجدير بالذكر، أنه تم استحداث قسم خاص للتعامل مع الرسائل خارج مبنى البنتاغون بعد الهجمات الإرهابية 11 سبتمبر 2001 وحادث إرسال ظروف تتضمن باكتيريا الجمرة الخبيثة إلى البنتاغون.

المصدر: وكالات