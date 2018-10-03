ميركل لنتنياهو: أنا أو الخان!

هددت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بإلغاء زيارتها المقررة إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، في حال نفذت الحكومة الإسرائيلية مخططها في هدم وتهجير قرية الخان الأحمر شرقي القدس.

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غاليه تساهال"، أنه بحسب مكتب المستشارة الألمانية، فإن ميركل أبلغت إسرائيل بأنه في حال تم هدم وتهجير سكان الخان الأحمر، قبل الزيارة، فإنها ستلغيها.

ومن المقرر أن تلتقي ميركل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، ويوم الخميس سيتم منحها دكتوراه فخرية من جامعة حيفا في "متحف إسرائيل".

كما يتوقع أن تجتمع الخميس، مع الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، إضافة إلى اجتماع منفرد مع نتنياهو، يعقد في نهايته مؤتمر صحفي.

وحسب صحيفة "هآرتس"، نقلا عن مصادر في السفارة الألمانية في إسرائيل، فمن المتوقع أن يناقش الطرفان المسألة الإيرانية والتصعيد في قطاع غزة، إضافة إلى احتجاج ميركل على نشاط الحكومة الإسرائيلية في المنطقة "ج" من الضفة الغربية المحتلة، ومخطط هدم وتهجير الخان الأحمر.

كما يتوقع أن يلتقي الوزراء من الطرفين، الخميس، في جلسة مشتركة، تغادر بعدها ميركل عائدة إلى ألمانيا.

وتبين أن ميركل لن تزور رام الله، ولن تلتقي أيا من المسؤولين الفلسطينيين.

وكان أطفال من الخان الأحمر، بعثوا برسالة إلى المستشارة الألمانية، حيث طالبوها بالضغط على إسرائيل، لمنعها من هدم منازلهم، وناشدوها العمل على وقف "مخطط الاحتلال" لهدم وإخلاء التجمع، إضافة إلى ذلك حمل الأطفال صورا لميركل، ولافتات تحمل عبارات تحذر من هدم التجمع السكني.

المصدر: عرب 48