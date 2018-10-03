ميركل إلى إسرائيل بعد مناشدة أطفال الخان الأحمر الحفاظ على مساكنهم

تصل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى إسرائيل مساء اليوم الأربعاء وسط أنباء عن نيتها بحث ملف الخان الأحمر في لقائها مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وتصل ميركل لعقد اجتماع حكومي تقليدي يقام كل عام تقريبا في برلين والقدس بالتناوب، وتهدف الزيارة إلى التأكيد على العلاقات الوثيقة بين البلدين.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر مطلعة أن ميركل ستثير قضية الخان الأحمر خلال اجتماعها بنتنياهو، مشيرة إلى أنه على الرغم من انتهاء المهلة النهائية لإخلاء الخان الأحمر، إلا أن إخلاء القرية لن يتم خلال زيارة ميركل.

وحاصر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، التجمع السكني الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، تمهيدا لهدمه.

وكان أطفال من الخان الأحمر، بعثوا رسالة إلى المستشارة الألمانية، حيث طالبوها بالضغط على إسرائيل، لمنعها من هدم منازلهم، وناشدوها العمل على وقف "مخطط الاحتلال" لهدم وإخلاء التجمع، إضافة إلى ذلك حمل الأطفال صورا لميركل، ولافتات تحمل عبارات تحذّر من هدم التجمع السكني.

إقرأ المزيد

وستصل ميركل إلى إسرائيل كما هو مقرر اليوم دون أن تزور الضفة الغربية، وتستمر الزيارة يومين.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية أمهلت أهالي الخان الأحمر حتى الأول من أكتوبر الجاري لهدم منازلهم ذاتيا، وإلا ستقوم قوات بذلك تنفيذا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية من شهر أغسطس الماضي.

المصدر: وكالات