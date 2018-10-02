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أسر بدوية فلسطينية في الخان الأحمر تناشد ميركل

أخبار العالم العربي

أسر بدوية فلسطينية في الخان الأحمر تناشد ميركل
Reuters / Mohamad Torokman
قرية الخان الأحمر
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ناشد أطفال من البدو اليوم الثلاثاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بمساعدتهم في وقف الخطط الإسرائيلية لهدم قريتهم في الضفة الغربية المحتلة.

وحمل الأطفال لافتات عليها صور ميركل قبل زيارتها المقررة لإسرائيل.

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وينتظر سكان قرية الخان الأحمر، البالغ وعددهم 180 شخصا مع نشطاء أجانب تجمعوا في الموقع، تحرك الجرافات في أي وقت بعد انقضاء مهلة حددتها إسرائيل لسكان القرية لهدم منازلهم بأنفسهم في الأول من أكتوبر.

ويقول فلسطينيون إن هدم الخيام والأكواخ المصنوعة من الصفيح والخشب في القرية جزء من خطة إسرائيلية لإقامة مستوطنات يهودية على شكل قوس بحيث تعزل القدس الشرقية عن الضفة الغربية اللتين احتلتهما إسرائيل عام 1967.

وتسعى إسرائيل منذ فترة طويلة لطرد البدو الفلسطينيين من الأراضي الواقعة بين مستوطنتي معاليه أدوميم وكفار أدوميم، وتقول إن قرية الخان الأحمر بنيت دون تراخيص، ويقول الفلسطينيون إنه من المستحيل الحصول على مثل هذه الوثائق.

وحثت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجماعات حقوقية إسرائيل على عدم هدم الخان الأحمر معللة ذلك بالخطر الكبير على السكان وعلى فرص السلام.

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وتتضمن خطة الطرد إعادة توطين السكان في منطقة تقع على بعد نحو 12 كيلومترا بالقرب من مكب للنفايات.

وفي وقت سابق هذا الشهر منحت المحكمة العليا الإسرائيلية الضوء الأخضر للمضي قدما في خطة الإجلاء بعد عملية تقاض استمرت فترة طويلة.

هذا ومن المقرر أن تصل ميركل إلى إسرائيل الأربعاء لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحضور اجتماع حكومي بين وزراء إسرائيليين وألمان.

ويعتبر معظم الدول المستوطنات التي بنتها إسرائيل على أراض احتلتها في حرب 1967 غير قانونية وتقول إنها تقلص وتجزئ الأراضي التي يسعى الفلسطينيون أن يقيموا عليها دولة تحمل مقومات البقاء، وترفض إسرائيل ذلك.

المصدر: رويترز

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