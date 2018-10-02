المستوطنون يستولون على مئات الدونمات الفلسطينية جنوب نابلس

باشرت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين صباح اليوم، عملية تجريف أراض تابعة لعوائل فلسطينية بخربة لفجن شرق قرية عقربا الواقعة جنوب نابلس.

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، إن المستوطنين من مستوطنة ايتمار، والـ200 دونم التي قاموا بتجريفها تابعة لعائلتي صبيح والعطعوط الفلسطينية.

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كما أوضح المسؤول أن السلطات الإسرائيلية لم تتدخل لإيقاف المستوطنين والحؤول بينهم وبين أراضي العوائل الفلسطينية.

جدير بالذكر أن القوات الإسرائيلية كانت قد أبلغت المواطنين الفلسطينيين أن هذه الأراضي، مناطق تابعة لها وستستخدم في المستقبل كمناطق تدريب عسكري.

المصدر: وكالة "معا"