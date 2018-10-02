تكليف زعيم يمين الوسط بتشكيل الحكومة في السويد

كلف رئيس البرلمان السويدي أندرياس نورلين زعيم ائتلاف يمين الوسط أولف كريسترسون بتشكيل حكومة جديدة.

ويأتي ذلك بعدما فشل أي حزب من الحصول على العدد الكافي من المقاعد في البرلمان لتشكيل الحكومة بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 9 سبتمبر الماضي.

وفاز في الانتخابات الأخيرة الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة ستيفان لوفين، الذي كان رئيسا للحكومة خلال السنوات الأربع الأخيرة، بحصوله على 28 بالمئة من الأصوات.

وحل "الحزب المعتدل" برئاسة كريسترسون، الذي يمثل التيار الليبرالي المحافظ، في المركز الثاني بنحو 20 بالمئة، فيما كان حزب "الديمقراطيون السويديون" اليميني المتطرف والمعادي للمهاجرين برئاسة جيمي أوكيسون ثالثا بحصوله على 17.5 بالمئة.

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ويمتلك الاشتراكيون الديمقراطيون وحلفاؤهم 144 مقعدا في البرلمان، وائتلاف يمين الوسط الذي يضم "الحزب المعتدل" و3 أحزاب متحالفة معه، 143 مقعدا. ورفض اليمينيون المتطرفون، الذين حصلوا على 62 مقعدا، تأييد أي واحد من المعسكرين.

وفي وقت سابق صوت البرلمان ضد تكليف زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين ستيفان لوفين بتشكيل الحكومة، وبالتالي تم تكليف زعيم ثاني أكبر ائتلاف بذلك.

المصدر: وكالات