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استطلاع: الائتلاف الحاكم يتقدم في الانتخابات البرلمانية السويدية

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استطلاع: الائتلاف الحاكم يتقدم في الانتخابات البرلمانية السويدية
Reuters TT News Agency/Johan Nilsson via REUTERS
ناخبون يصوتون في الانتخابات البرلمانية في السويد
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أظهر استطلاع لآراء الناخبين أجرته قناة "تي في 4" السويدية، اليوم الأحد، أن الائتلاف الحزبي الحاكم يتقدم في الانتخابات البرلمانية السويدية على المعارضة بفارق ضئيل.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجري عند مغادرة الناخبين مراكز الاقتراع، أن التحالف الحاكم (حزب العمال الاجتماعي الديمقراطي، والحزب اليساري، وحزب حماية البيئة)، يحصل على 41% من الأصوات، مقابل 40% لدى التحالف اليميني الوسطي (الحزب الائتلافي المعتدل، وحزب الشعب - الليبراليون، والحزب المسيحي الديمقراطي، وحزب الوسط).

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وبحسب نتائج الاستطلاع، يحظى حزب "الديمقراطيون السويديون" (القومي) بدعم 16,3% من الناخبين.

ويتوقع أن تعلن لجنة الانتخابات المركزية النتائج الأولية للتصويت في الساعة العاشرة مساء الأحد (منتصف الليل بتوقيت موسكو).

المصدر:تاس

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