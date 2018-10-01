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"فيسبوك" تعين مديرا جديدا لـ "إنستغرام"

أخبار العالم

Reuters Beck Diefenbach
آدم موسيري
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عينت شركة "فيسبوك" آدم موسيري مديرا تنفيذيا جديدا لموقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي التابع لها.

وأعلن مؤسسا "إنستغرام" كيفين سيستروم ومايك كريغر، اليوم الاثنين، عن تعيين موسيري الذي كان مدير قسم المنتجات.

وأكد المؤسسان أن موسيري "سيلتزم" بقيم "إنستغرام"، بينما وعد موسيري نفسه بالحفاظ على "الثقافة الفريدة" للموقع.

وعمل آدم موسيري (35 عاما) في مجال التصميم في شركة "فيسبوك" مدة 10 سنوات، وفي الفترة الأخيرة تولى مسؤولية ميزة "آخر الأخبار" في "فيسبوك".

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ويأتي ذلك بعد إعلان مؤسسي "إنستغرام" كيفين سيستروم ومايك كريغر عن استقالتهما من إدارة الموقع الأسبوع الماضي.

وأسس موقع "إنستغرام" عام 2010، واشترته "فيسبوك" في 2012 مقابل مليار دولار، حين كان يستخدم "إنستغرام" 31 مليون شخص، ومنذ ذلك الحين ازداد هذا العدد ليتجاوز المليار مستخدم حول العالم.

المصدر: وكالات

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