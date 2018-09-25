إنستغرام يخسر مؤسسيه!

أعلن كل من مايك كريغر وكيفين سيستروم، الشريكان المؤسسان لشركة إنستغرام عن نيتهما الاستقالة من منصبيهما في الشركة.

وأوضح سيستروم الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لإنستغرام، وكريغر الذي عمل كمدير تقني هناك، أنهما سيغادران عملهما في الشركة بعد أسابع قليلة.

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ولم تعلق شركة فيسبوك المالكة لإنستغرام على أنباء الاستقالة، لكن الشائعات تشير إلى أن ترك هذين الخبيرين المخضرمين لمنصبيهما جاء بعد الفضائح المتتالية التي لحقت بفيسبوك مؤخرا، والتي تتعلق بانتهاك خصوصية المستخدمين.

ويعتبر تطبيق إنستغرام المخصص للتواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات اليوم، من أكبر منصات التواصل عبر الإنترنت، أما شركته التي تأسست عام 2010 بـ 13 موظفا فقط، فتضم اليوم آلاف الموظفين والمبرمجين.

المصدر: لايف. رو