تركيا.. سجن شقيق فتح الله غولن 10 سنوات

أصدرت محكمة تركية حكما بالسجن 10 سنوات ونصف السنة على قطب الدين غولن، شقيق الداعية والسياسي المعارض فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بالإرهاب في تركيا.

وأدانت محكمة في مدينة إزمير قطب الدين غولن بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح.

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وأنكر غولن التهم الموجهة إليه وطلب إطلاق سراحه، مشيرا إلى وجود مشاكل صحية لديه.

جدير بالذكر أن السلطات التركية اعتقلت قطب الدين غولن في الـ 2 أكتوبر عام 2016.

وتتهم تركيا فتح الله غولن والمنظمة الذي يديرها، بتشكيل "تنظيم مواز" يهدف إلى إسقاط السلطات الشرعية، وكذلك بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري في يوليو عام 2016، على الرغم من أن غولن نفى وجود أي صلة له بمحاولة الانقلاب وأعلن عن إدانته لها.

المصدر: الأناضول