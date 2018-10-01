"ضربة محرم".. الحرس الثوري الإيراني يضرب "داعش" في شرق سوريا

أعلن الحرس الثوري الإيراني، شنه هجوما صاروخيا باليستيا على جماعات إرهابية في مدينة البوكمال شرقي الفرات في سوريا، ضمن عملية "ضربة محرم" الهادفة للانتقام من منفذي هجوم الأهواز.

وقال الحرس الثوري، اليوم في بيان نقله مراسلنا في طهران: "تم استهداف جماعات إرهابية وتكفيرية من تنظيم "داعش" في شرق الفرات، مدعومة من أمريكا وممالك المنطقة، ردا على هجوم الأهواز".

وأضاف: "العملية أدت إلى مقتل وجرح عدد كبير من عناصر وقياديي تلك الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير بناها التحتية ومخازنها للعتاد والسلاح".

وأوضح الحرس أن قواته استهدفت تلك الجماعات الإرهابية بـ6 صواريخ باليستية، مشيرا إلى أن الصواريخ قطعت مسافة 570 كم وأصابت أهدافها بدقة.

ولفت الحرس الثوري إلى أن 7 طائرات قتالية من دون طيار قصفت مواقع الجماعات في شرق سوريا بعد الضربة الصاروخية.

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وتابع: "المسؤولون عن هجوم الأهواز كانوا ينشطون في شرق الفرات بدعم وتوجيه أمريكي لتنفيذ سياسات إسرائيل ودول رجعية في المنطقة"، مؤكدا أن "إيران سترد بقبضة من حديد وبشكل ساحق على أي تحركات شيطانية عدوانية ضدها".

وخلّف هجوم شنه مسلحون في 22 من الشهر الجاري، استهدف عرضا عسريا في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران، عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحرس الثوري الإيراني والمدنيين.

المصدر: RT

عمر هواش