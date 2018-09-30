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ليبرمان يوجه بإعادة فتح "البوابة ألفا" عند معبر القنيطرة 

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ليبرمان يوجه بإعادة فتح
Reuters Ammar Awad
أرشيف
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، سمح بإعادة فتح "البوابة ألفا" عند معبر القنيطرة بين إسرائيل وسوريا بما يسمح للأمم المتحدة باستئناف نشاطها عبر المعبر.

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كذلك جدد الجيش الإسرائيلي استعداده لفتح معبر القنيطرة مع سوريا من جانبه، وذلك عقب عودة قوات حفظ السلام الدولية بعد 4 سنوات من انسحابها.

واستأنفت قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك دورياتها في منطقة المعبر في أغسطس بعد أن انسحبت منها في 2014 عند سيطرة فصائل مسلحة ترتبط بتنظيم "القاعدة" على المنطقة بعد 3 سنوات من بدء الحرب السورية.

وعادت القوات الدولية إلى المنطقة بعد أن تمكنت القوات السورية مدعومة من روسيا من استعادة السيطرة على المنطقة القريبة من مرتفعات الجولان وإخراج الفصائل المسلحة من "منطقة خفض التصعيد".

واحتلت إسرائيل معظم مرتفعات الجولان في حرب 1967 وبعد ذلك ضمتها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.

المصدر: أ ف ب

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