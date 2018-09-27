ليبرمان يضع الكرة في الملعب السوري

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أن تل أبيب مستعدة لفتح معبر القنيطرة بين سوريا والجولان، معتبرا أن "الكرة موجودة الآن في الملعب السوري".

ونقلت قناة "مكان" الإسرائيلية عن ليبرمان قوله خلال زيارة تفقدية قام بها اليوم لمعبر القنيطرة الحدودي مع سوريا في الجولان، إن "إسرائيل لم ولن تتدخل في الحرب في سوريا، وكل ما يهمها هو ضمان أمن مواطنيها".

وأضاف: "نحن مستعدون لفتح المعبر (القنيطرة) كما كان سابقا، والكرة الآن في ملعب الجانب السوري".

وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان يعرب عن استعداد إسرائيل لفتح معبر القنيطرة مع سوريا ويؤكد خلال جولة تفقدية في المعبر أن إسرائيل لم تتدخل في الحرب السورية وما يهمها هو ضمان أمن مواطنيهاhttps://t.co/SofnlgQkEVpic.twitter.com/Q70sptNwD4 — الآن، ومن مكان (@News_Makan) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

وكان ليبرمان قد قال يوم أمس، إن إسرائيل لا تنوي التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، مضيفا أنه "في حال لم يتدخل (الرئيس السوري بشار) الأسد فنعتقد أنه سيكون ذلك من جانبه حكيما للغاية".

وتطرق الوزير الإسرائيلي أيضا إلى رد فعل إسرائيل في حال تسلمت سوريا منظومات "إس 300"، وقال إن إسرائيل ستضرب منظومات الدفاع الجوي "إس-300" الروسية التي ستحصل عليها سوريا، في حال استخدمتها ضد الطائرات الإسرائيلية.

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وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن سلسلة خطوات قررت موسكو اتخاذها بهدف تعزيز أمن عسكرييها في سوريا على خلفية إسقاط طائرة "إيل-20" الروسية في سوريا الاثنين الماضي، بما فيها تسليم "إس-300" إلى دمشق خلال أسبوعين.

وحمّلت وزارة الدفاع الروسية تل أبيب المسؤولية عن إسقاط طائرتها بالخطأ بنيران الدفاعات الجوية السورية، أثناء غارة للطيران الإسرائيلي على اللاذقية مساء الاثنين الماضي.

المصدر: وكالات