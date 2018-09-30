بريطانيا تنشر قوات خاصة في النرويج لمراقبة الغواصات الروسية

أعلن وزير الدفاع البريطاني غيفين ويليامسون في حديث لصحيفة "تلغراف"، أن بلاده ستنشر 800 من جنود المارينز والقوات الخاصة في النرويج، في إطار استراتيجية القطب الشمالي الجديدة.

وأضاف ويليامسون: "نرى أن نشاط الغواصات الروسية، بات قريبا جدا من المستوى الذي كان عليه في سنوات الحرب الباردة وسيكون من الصواب أن نبدأ في الرد على ذلك. لو تمكنا من إعادة الزمن 10 سنوات، لاعتقد كثيرون أن حقبة نشاط الغواصات في أقصى الشمال وشمال المحيط الأطلسي والتهديد الذي تمثله، قد اختفى مع سقوط جدار برلين، ولكن هذا الخطر عاد فعلا إلى واجهة الأحداث".

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستراتيجية الجديدة، تهدف إلى السماح لبريطانيا بمراقبة نشاط الغواصات الروسية بشكل فعال والتأكد من أن القوات المسلحة منتشرة بشكل يسمح لها بالرد على أي تهديد.

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وستستخدم القوة البريطانية خلال تعقبها للغواصات الروسية حصرا حسب الصحيفة، طائرات استطلاع من طراز P-8 Poseidon.

المصدر: نوفوستي











