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وزير الدفاع البريطاني على خط النار في دونباس

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وزير الدفاع البريطاني على خط النار في دونباس
AFP DANIEL LEAL-OLIVAS
وزير الدفاع البريطاني غيفين ويليامسون (صورة أرشيفية)
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أكد المكتب الصحفي لما تسميها كييف بـ"منطقة عملية مكافحة الإرهاب"، أن وزير الدفاع البريطاني غيفين ويليامسون، زار المنطقة المذكورة في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، واطلع على الوضع هناك.

وأضف المكتب في بيان نشره في "فيسبوك" اليوم الأربعاء، أن وليامسون اجتمع في مدينة كراماتورك مع قائد القوات الأوكرانية المشتركة سيرغي ناييف، الذي أطلعه على الوضع في دونباس و"الإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل بسط الاستقرار في المنطقة".

وحسب البيان، فإن وليامسون زار أيضا "خطوط الدفاع الأمامية، حيث تحدث شخصيا مع جنود القوات المشتركة ثم اطلع على عمل أحد مراكز التفتيش الحدودي الأوكرانية على الخط الفاصل".

وأضاف البيان أن ويليامسون وناييف ناقشا "عددا من القضايا الإنسانية الهادفة لإعادة تأهيل البنية التحتية في دونباس"، مشيرا إلى أن الضيف البريطاني أكد مواصلة دعم لندن لكييف في المستقبل.

ولا يزال النزاع مستمرا في منطقة دونباس منذ 2014 عندما شنت السلطات الأوكرانية عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من جانب واحد احتجاجا على الانقلاب، الذي شهدته كييف في فبراير من نفس العام.

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ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني بين قتيل وجريح.

المصدر: وكالات

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