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انطلاق مناورات Rapid Trident 2018 الأمريكية - الأوكرانية

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انطلاق مناورات Rapid Trident 2018 الأمريكية - الأوكرانية
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عسكريون من الولايات المتحدة وبريطانيا مشاركون في مناورات Rapid Trident 2018 في أوكرانيا
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انطلقت اليوم في مقاطعة لفوف غربي أوكرانيا أضخم مناورات عسكرية برية مشتركة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وعدد من دول حلف الناتو Rapid Trident 2018.

ويشارك في المناورات أكثر من 1200 عسكري من 14 دولة، 10 منها أعضاء في الناتو، وهي الولايات المتحدة، كندا، أوكرانيا، بريطانيا، ألمانيا، الدنمارك، رومانيا، بلغاريا، مولدوفا، بولندا، ليتوانيا، تركيا، جورجيا، أذربيجان. 

وقالت وازرة الدفاع الأوكرانية إن "التدريبات الحالية هي أكبر المناورات البرية المشتركة"، مشيرة إلى أن غالبية العسكريين الأوكرانيين المشاركين فيها ينتمون إلى إحدى الألوية التي اكتسب عناصرها الخبرة القتالية الحقيقية في أراضي دونيتسك ولوغانسك" الواقعتين في منطقة دونباس واللتين أعلنتا استقلالهما عن أوكرانيا.

وشددت كييف على أن مشاركتها في تلك المناورات السنوية المتعددة الجنسيات تدل على أن القوات المسلحة الأوكرانية تحظى بدعم حلفائها وشركائها.

وتستغرق فترة Rapid Trident حتى الـ15 من سبتمبر.

من جانبها، قالت السفيرة الأمريكية لدى كييف، ماري يوفانوفيتش، إن الدول المشاركة في المناورات "تظهر تضامنها مع أوكرانيا من أجل سلامتها وسيادتها ووحدة أراضيها".

المصدر: وكالات

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