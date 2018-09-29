كوريا الشمالية: نزع سلاحنا النووي يجب أن يتزامن مع رفع العقوبات عنا

قال وزير خارجية كوريا الشمالية، يونغ هو، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إجراءات نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية يجب أن تتزامن مع رفع العقوبات.

وأوضح وزير الخارجية في كلمته أن "بيونغ يانغ، لن تقوم بنزع السلاح النووي في خطوة أحادية تحت أي ظرف إلا إذا شعرنا بثقة كافية تجاه الولايات المتحدة"، مضيفا أن "المطالب أحادية الجانب تعرقل المفاوضات ولدينا أسباب لعدم الثقة بواشنطن".

وأضاف أن نزع السلاح النووي الكوري الشمالي يجب أن يتم بشكل تدريجي تصحبه إجراءات لبناء الثقة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعتمد على أساليب من شأنها عرقلة هذا الأمر.

وأكد يونغ هو، أن الإعلان المشترك بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية حقق نتائج ملموسة، كما أن بيونغ يانغ ملتزمة بالبيان المشترك مع واشنطن، داعيا الأخيرة إلى بذل جهود من أجل بناء الثقة مع بلاده.

المصدر: RT